Η προοπτική της ανάπτυξης και η κανονικότητα

Αντιπαράθεση απόψεων έχει ανοίξει στην τοπική κοινωνία της Μεσσήνης, μετά την ολοκληρωτική κατεδάφιση από τον Δήμο του χαρακτηρισμένου ως μνημείο κτήριο Τσερπέ, στο κέντρο της πόλης. Κατεδάφιση που έγινε χωρίς το κτήριο – μνημείο, ό,τι είχε απομείνει, να έχει αποχαρακτηριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού.

Η ενέργεια αυτή του Δήμου εντάσσεται, προφανώς, στην προσπάθεια εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την αξιοποίηση του χώρου του Οικοδομικού Τετραγώνου 157, που περιήλθε στην ιδιοκτησία του, με το δάνειο ύψους 636.433,87 ευρώ που πήρε ο Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις απαλλοτριώσεις.

Μετά την κατεδάφιση και τον καθαρισμό που ακολούθησε από τον Δήμο, “άνοιξε ο τόπος”, έφυγε το ακίνητο – ντουβάρι που είχε απομείνει μετά την αμφιλεγόμενη άρση επικινδυνότητας του 2022 και ο κόσμος της Μεσσήνης αν δεν χάρηκε, τουλάχιστον, αποδέχεται και συμφωνεί με την εικόνα που βλέπει.

Η τοπική κοινωνία συμφωνεί, γιατί όλος ο χώρος του συγκεκριμένου Ο.Τ., στην είσοδο της Μεσσήνης, σε σημείο με μεγάλη κίνηση, προορίζεται για χώρος πρασίνου, επέκταση της οδού Πολυτεχνείου ή Δημάρχου Σταύρου Τσούση και διάνοιξη της οδού Αναγνωσταρά.

Την προοπτική αυτή είχαν τονίσει στα Δημοτικά Συμβούλια ο δήμαρχος και αντιδήμαρχοι, επισημαίνοντας τη βούληση να το κάνουν πράξη, χωρίς καθυστέρηση.

Από την άλλη, σύμβουλοι της μειοψηφίας – είχε συμφωνήσει με την προοπτική της αξιοποίησης - είχαν σημειώσει την ανάγκη αποχαρακτηρισμού του κτηρίου Τσερπέ από διατηρητέο μνημείο και για τον λόγο αυτό κάποιοι είχαν καταψηφίσει την αποδοχή των όρων του δανείου για το Ο.Τ. 157.

Το κτήριο Τσερπέ είχε χαρακτηριστεί ως μνημείο το 2016, με απόφαση του τότε υπουργού Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά, “διότι διαθέτει ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και αποτελεί τεκμήριο για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στη Μεσσήνη τον 19ο αιώνα”.

Και αυτή την απόφαση όφειλε ο Δήμος να την αμφισβητήσει, με αίτηση αποχαρακτηρισμού προς την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού, με την ανάπτυξη των επιχειρημάτων του για την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής και της Μεσσήνης. Αυτό επιτάσσουν οι νόμοι και οι κανόνες σε μια κανονική χώρα.