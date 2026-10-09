Μήπως είναι καλύτερα να παραιτηθούν;

Ολο και κονταίνουν οι μειοψηφίες στα Δημοτικά Συμβούλια. Χάνουν αρμοδιότητες και δυνατότητες, δεν μπορούν να ασκήσουν τον ρόλο από τη θέση που που τους έταξαν οι πολίτες.

Στους Δήμους που είναι η πιο κοντινή μορφή άσκηση εξουσίας στους δημότες, που βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνία και αφουγκράζονται τις αγωνίες και τις ανησυχίες τους, πιέζοντας να δοθούν λύσεις, οι μειοψηφίες μένουν χωρίς λόγο και ρόλο.

Αρχικά, ήταν ο νέος πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που δημιούργησε το υπουργείο Εσωτερικών και προώθησε για ψήφιση στα Συμβούλια. Εκεί υπήρχε η δυνατότητα αλλαγών και τροποποιήσεων, που ήταν αναγκαίες, γιατί το υπουργείο είχε αφήσει τις μειοψηφίες χωρίς φωνή.

Οι σύμβουλοι των μειοψηφιών δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις, έναν ελάχιστο αριθμό στις τακτικές συνεδριάσεις των Συμβουλίων. Να ρωτήσουν για ζητήματα επίκαιρα, για προβλήματα καθημερινότητας. Δεν μπορούσαν να καταθέσουν ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο, με βάση την πολιτική τους ταυτότητα και τις κοινωνικές τους προτεραιότητες. Και ας μην ψηφιστεί από την πλειοψηφία.

Οι αυτονόητες αλλαγές δεν έγιναν. Στα Δημοτικά Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσσήνης δεν υπάρχει αυτή η στοιχειώδης δημοκρατική δυνατότητα.

Και μετά ήρθε ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, που σφίγγει ακόμα περισσότερο τον κλοιό.

Οι συνεδριάσεις λογοδοσίας της δημοτικής αρχής μετά από ερωτήματα – θέματα που έβαζαν οι σύμβουλοι των μειοψηφιών, πήγαν από τους 2 στους 4 μήνες. Κι εκεί που είχαν τη δυνατότητα να βάζουν και να εισηγούνται κάποια θέματα στα Συμβούλια, που θεωρούσαν σημαντικά, ήρθε ο νομοθέτης να τους πετσοκόψει και άλλο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αποκάλυψε ότι πλέον οι μειοψηφίες έχουν τη δυνατότητα να βάζουν στο Συμβούλιο ένα θέμα τον χρόνο(!).

Η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο. Η αυτοδιοίκηση αυτή που είναι πιο κοντά στον δημότη, νοιάζεται και βολεύει τις δημοτικές αρχές, τις κάνει όλο πιο ανεξέλεγκτες και πιο αυταρχικές.

Οι μειοψηφίες μένουν χωρίς φωνή και ρόλο, πραγματικές γλάστρες. Μήπως να τις καταργήσουμε τελείως; Μήπως οι σύμβουλοι αντιδρώντας, είναι καλύτερο να παραιτηθούν και να πάνε σπίτια τους;