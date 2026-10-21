Η δημόσια Υγεία είναι δικαίωμα των πολιτών

Μια ακόμα απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί. Η κατάσταση στο ΕΣΥ δεν βελτιώνεται, αντίθετα επιδεινώνεται. Στα Νοσοκομεία της Μεσσηνίας τα προβλήματα παραμένουν, δεν αντιμετωπίζονται. Κάποια από αυτά είναι πανελλαδικά, αλλά και τοπικά, παρότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας κτηριακά στέκεται με αξιοπρέπεια και η πόλη είναι από τις πιο ελκυστικές στην πατρίδας μας.

Το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα. Τονίζει ότι “οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όριά μας! Ειδικά για τα Νοσοκομεία του Νομού μας και μέχρι σήμερα καλά κρατεί η τραγική υποστελέχωση σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό”.

Για την υποστελέχωση και τις ελλείψεις ενημερώνει πως “στις υποψηφιότητες των παθολόγων του Νοσοκομείου Καλαμάτας είχαμε μόνο μία υποψηφιότητα για 5 θέσεις που προκηρύχθηκαν και μάλιστα μιας συναδέλφου που ήδη υπηρετεί στην (μοναδική πλέον) Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, ως επικουρική ιατρός. Αυτή η εξέλιξη, είναι προφανές, πως ουδόλως βελτιώνει την εικόνα στην Παθολογική Κλινική, αν δεν προμηνύεται και επιδείνωσή της”.

Επίσης, σε οριακή κατάσταση λόγω υποστελέχωσης, βρίσκονται και άλλα κρίσιμα Τμήματα και Κλινικές του Νοσοκομείου.

Το Σωματείο των νοσοκομειακών γιατρών σημειώνει ότι “παραμένει η πάγια διεκδίκησή μας για την θέσπιση ειδικών οικονομικών κινήτρων, όπως το επίδομα ενοικίου για τις θέσεις που προκηρύσσονται και δεν πληρούνται, άρα κηρύσσονται άγονες. Το ίδιο αιτείται και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας με πρόσφατη απόφασή του, αναγνωρίζοντας ότι η πλήρωση αυτών των θέσεων έχει θεμελιώδη σημασία για την επιβίωση των Νοσοκομείων του Νομού”.

Το υπουργείο Υγείας οφείλει να ακούσει τον ιατρικό κόσμο. Να του δώσει οικονομικά κίνητρα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ώστε οι νέοι γιατροί να επιλέγουν το δημόσιο σύστημα Υγείας και να μην προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό. Με τη διαιώνιση της σημερινής προβληματικής κατάστασης το ΕΣΥ θα απαξιώνεται και όσοι δεν έχουν χρήματα θα μένουν χωρίς παροχή υγείας, χωρίς την φροντίδα που δικαιούνται για την προστασία της υγείας και της ζωής τους. Η δημόσια Υγεία είναι δικαίωμα των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο αδύναμων οικονομικά και υποχρέωση της Πολιτείας.