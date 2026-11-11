Γενναίες αποφάσεις για το πρόβλημα της στάθμευσης

Εκρηκτικές διαστάσεις έχει πάρει το πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας και γύρω απ’ αυτό. Τα απογεύματα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, όπως χθες, η κατάσταση είναι δραματική. Αναφέρομαι στην περιοχή ανατολικά της κεντρικής πλατείας, όπου παλιότερα κάποιος μπορούσε να βρει πάρκινγκ γύρω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο ή και νοτιότερα, στις οδούς Μαιζώνος και Βύρωνος, μεταξύ Φαρών και Ακρίτα. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο σημείο της πρόσφατης διάνοιξης του δρόμου, Μαιζώνος και Σωκράτους, όπου έχει μεταβληθεί σε ένα πολύτιμο και άναρχο πάρκινγκ, για όσους προλάβουν. Οι αργοπορημένοι θα φθάσουν στην Ακρίτα για να βρουν πάρκινγκ ή ακόμα και πιο ανατολικά, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οσον αφορά τις αιτίες, τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί και ο κόσμος δεν αλλάζει νοοτροπία. Δεν έχει μάθει να περπατάει, να κυκλοφορεί με ποδήλατο ή να χρησιμοποιεί το αστικό λεωφορείο, αν και υπάρχουν περιπτώσεις, όπως η μετακίνηση των παιδιών προς και από τα φροντιστήρια, που δεν επιτρέπουν αυτές τις εναλλακτικές λύσεις. Είναι και οι αναπλάσεις που ομόρφυναν σημεία του κέντρου και μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια, αλλά χάθηκαν αρκετές θέσεις στάθμευσης.

Γι’ αυτό και επιμέναμε ότι των αναπλάσεων θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η συνολική κυκλοφοριακή μελέτη της Καλαμάτας, που θα εξέταζε και θα κατέθετε προτάσεις για χώρους στάθμευσης. Αυτό δεν έγινε και το πληρώνει η πόλη. Η κατάσταση είναι πλέον τραγική και θα πρέπει να εξεταστούν και να προταθούν ουσιαστικές, τολμηρές λύσεις. Να έρθει πάλι στον δημόσιο διάλογο το θέμα του μεγάλου υπόγειου πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Να εξεταστεί οικονομοτεχνικά η περίπτωση της βιωσιμότητάς του. Να αναζητηθούν χώροι για πάρκινγκ και σε άλλες περιοχές γύρω από το κέντρο.

Και κυρίως να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων πάρκινγκ στις εισόδους της πόλης, όπως στη Νέα Είσοδο και η αναδιάρθρωση των γραμμών του Αστικού ΚΤΕΛ, ώστε με το λεωφορείο ο κόσμος έρχεται στο κέντρο χωρίς καθυστέρηση και ταλαιπωρία. Για τον προαστιακό σιδηρόδρομο θα μιλήσουμε σε άλλο σημείωμα. Πάντως, απαιτούνται άμεσες και γενναίες προτάσεις και αποφάσεις.