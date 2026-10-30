Τον ορισμό επιτροπής για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με την οικοδομησιμότητα των γεωτεμαχίων στην ζώνη των 800 μέτρων των στάσιμων οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης, ζήτησε η μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου, αλλά η δημοτική αρχή το καταψήφισε.

Ηταν μια μέρα πριν αποκαλυφθεί η επιστολή, που δέχθηκε η διευθύντρια Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας Σταυρούλα Αγρίου, από άγνωστο άτομο, με ευθείες απειλές κατά της ζωής της και με χυδαίους κι εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης, στη συζήτηση που έγινε, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος είπε ότι έχουν κάνει σύσκεψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί η Πολεοδομία με τον δήμαρχο Καλαμάτας - πολιτικό προϊστάμενο της υπηρεσίας - κι ενημέρωσε πως πήγαν στην υφυπουργό Περιβάλλοντος, παρουσία εκπροσώπων του ΤΕΕ και περιμένουν την επίσημη απάντηση.

Ο δήμαρχος συμπλήρωσε ότι η δημοτική αρχή μαζί με το ΤΕΕ, με βουλευτές Μεσσηνίας, τον δήμαρχο Καλαμάτας πήγαν στο υπουργείο. Στο πρακτικό δεν φαίνεται τι ζήτησαν.

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα που καίει την κοινωνία της Μάνης, που σχετίζεται με την ανάπτυξη της περιοχής και μετά τις απειλές κατά της ζωής της διευθύντριας Πολεοδομίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης οφείλει να συζητήσει υπεύθυνα και με διαφάνεια τα κρίσιμα πολεοδομικά θέματα της Μάνης.

Και να αποφασίσει: Αν θα ενώσει τη φωνή του με την κ. Αγρίου, για σαφείς και συγκεκριμένες κατευθύνσεις από το υπουργείο, στα ερωτήματα για εκκρεμή ζητήματα πολεοδόμησης στη Μάνη, στη ζώνη των 800 μέτρων εκτός οικισμών και σχεδίου.

Αν θα ζητήσει: Να οριοθετηθούν οι οικισμοί της περιοχής. Να ολοκληρωθεί το Ειδικό Πολεοδομικό Σχεδιο της Μάνης μαζί με την Καλαμάτα και τη Μεσσήνη. Οι μελέτες του ΤΕΕ για το κοινόχρηστο δημοτικό δίκτυο να κυρωθούν με απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να εκδοθεί Π.Δ., που θα καθορίζει ποιες από αυτές προσδίδουν οικοδομησιμότητα.

Το Δ.Σ. Δυτικής Μάνης οφείλει να ζητήσει πολεοδομικό σχέδιο, για την ανάπτυξη της περιοχής, με κανόνες και με βάση το δημόσιο συμφέρον και όχι άναρχα και με βάση κοντόφθαλμα προσωπικά συμφέροντα.