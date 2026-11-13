Περιοχές πιο ελκυστικές με δίκτυα αποχέτευσης

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας επιβεβαιώθηκε ότι η Επιχείρηση έχει κληθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να δώσει απαντήσεις, στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τον κεντρικό αγωγό και το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στα όρια της παραλιακής Αβίας στον Δήμο Δυτικής Μάνης.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης ξεκαθάρισε ότι πρέπει να απαντήσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, γιατί μετά τη Μικρή Μαντίνεια μέχρι τις Κιτριές δεν λειτουργεί, στα όριά του. Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι η Επιχείρηση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη λειτουργία του, “αν ρίξουν λύματα, θα σηκώσουμε διακόπτες για να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια”.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης είπε ότι το έργο δεν λειτουργεί στην παραλιακή Αβία, γιατί δεν έχει εσωτερικό δίκτυο.

Το ζήτημα είναι σοβαρό. Γιατί δαπανήθηκαν πολλά χρήματα για να γίνει το σημαντικό έργο και είναι ανεπίτρεπτο να μην λειτουργεί. Γιατί πρόκειται για έργο που αφορά την ποιότητα ζωής και την προστασία του (θαλάσσιου) περιβάλλοντος σε μια περιοχή ελκυστική και αναπτυσσόμενη, που κάθε χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερο επισκέπτες.

Μπορεί ο Δήμος Δυτικής Μάνης να μην έχει επαρκές προσωπικό, όπως δεν έχουν όλοι οι Δήμοι της πατρίδας μας, οφείλει, όμως, να δείξει ενδιαφέρον και να θέσει σε προτεραιότητα την εξέταση της κατάστασης και τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης στην παραλιακή Αβία.

Οπως είχε δείξει ενδιαφέρον και προωθεί τη δημιουργία δικτύου αποχέτευσης στους παραλιακούς κι ελκυστικούς οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου.

Ο ίδιος ο τόπος έχει να κερδίσει με τη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης σε μια περιοχή. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι, ο Δήμος, καθώς η περιοχή θα είναι όμορφη και καθαρή και θα γίνει ακόμα πιο ελκυστική.

Από την άλλη πλευρά του Μεσσηνιακού Κόλπου, έργα αποχέτευσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κορώνη και στο Πεταλίδι. Οι Δήμοι Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης οφείλουν να τα θέσουν σε προτεραιότητα και να τα ολοκληρώσουν.

Με δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς η Μεσσηνία θα έχει μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.