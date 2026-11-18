Εγραφα την περασμένη εβδομάδα ότι απαιτούνται γενναίες αποφάσεις για το σοβαρό πρόβλημα της στάθμευσης στην Καλαμάτα, στο κέντρο και γύρω από αυτό.

Επισήμανα ότι των αναπλάσεων θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η συνολική κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης, που θα εξέταζε και θα κατέθετε προτάσεις για χώρους στάθμευσης.

Σημείωνα ότι πρέπει να έρθει πάλι στον δημόσιο διάλογο το θέμα του μεγάλου υπόγειου πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Να εξεταστεί οικονομοτεχνικά η περίπτωση της βιωσιμότητάς του. Να αναζητηθούν χώροι για πάρκινγκ και σε άλλες περιοχές γύρω από το κέντρο. Και κυρίως να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων πάρκινγκ στις εισόδους της πόλης, όπως στη Νέα Είσοδο και η αναδιάρθρωση των γραμμών του Αστικού ΚΤΕΛ, ώστε με το λεωφορείο ο κόσμος έρχεται στο κέντρο χωρίς καθυστέρηση και ταλαιπωρία.

Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά και ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Γι’ αυτό και πρέπει να επαναλειτουργήσει με σχέδιο και οργάνωση.

Πάνω απ’ όλα απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς από τον κόσμο, κυρίως από τους κατοίκους της περιφέρειας της Μεσσηνίας, που πηγαίνουν στην Καλαμάτα για να κάνουν τις δουλειές τους ή και για βόλτα ακόμα.

Αρκετοί από αυτούς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τρένο για να μπουν στην πόλη. Οσοι έρχονται από τη δυτική Μεσσηνία θα έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν το αυτοκίνητό τους σε ένα μεγάλο πάρκινγκ στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης και να φθάσουν στην Καλαμάτα με το τρένο. Ο σταθμός στην Καλαμάτα είναι στο κέντρο, πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία και στα καταστήματα, εμπορικά κι εστίασης. Και είναι κοντά στα Δικαστήρια και θα είναι στο ενεργειακά αναβαθμισμένο Διοικητήριο, όπου θα είναι όλες οι υπηρεσίες.

Αλλαγή νοοτροπίας χρειάζεται. Να αφήσουν οι οδηγοί την (κακή) συνήθεια να πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους όσο πιο κοντά στη δουλειά ή τη βόλτα τους, μπαίνοντας στο κέντρο και μαρτυρώντας οι ίδιοι και η πόλη.

Ο προαστιακός σιδηρόδρομος μπορεί να ανακουφίσει το κυκλοφοριακό και το σοβαρό ζήτημα στάθμευσης στην Καλαμάτα.