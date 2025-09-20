Σπιτικά πετιμεζοκούλουρα

ΥΛΙΚΑ

1 κούπα ελαιόλαδο

1/2 κούπα ζάχαρη

1/2 κούπα πετιμέζι

1/2 κούπα χυμό πορτοκάλι

1/2 κτγ. μαγειρική σόδα

1 κοφτή κτγ. κανέλα

1 κτγ. μπέικιν πάουντερ

800 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Βάλτε όλα τα υλικά στον κάδο του μίξερ, εκτός από το αλεύρι, και χτυπήστε τα για 5 λεπτά. Τη μαγειρική σόδα διαλύστε τη μέσα στον χυμό πορτοκαλιού.

Προσθέστε το αλεύρι λίγο-λίγο, πλάστε τη ζύμη σε μπαλάκια και τοποθετήστε τα πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Ψήστε σε αντιστάσεις για 20 λεπτά.

Όταν τα βγάλετε από τον φούρνο θα είναι μαλακά, αλλά καθώς κρυώνουν θα σφίξουν όσο πρέπει.

Η ποσότητα ζύμης που θα παίρνετε στο χέρι πρέπει να είναι περίπου όσο ένα μικρό μανταρίνι. Βάλτε τα μπαλάκια στο ταψί και κατά το ψήσιμο θα απλώσουν.