Γλυκό ψυγείου με ροδάκινα και κράκερ



Υλικά





1 μεγάλη κομπόστα ροδάκινο



400 gr ζαχαρούχο γάλα



200 gr στραγγιστό γιαούρτι



700 gr κρέμα γάλακτος 35% κρύα



1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας



400 gr cream crackers



Λίγα φύλλα δυόσμου για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ

Το χυμό της κομπόστας



3 κ.γ. κορν φλάουρ



50 gr ζάχαρη (προαιρετικά)

Εκτέλεση



Στραγγίζουμε σε σουρωτήρι τα ροδάκινα κρατώντας το χυμό της κομπόστας για να φτιάξουμε το σιρόπι.

Ψιλοκόβουμε τα μισά φρούτα σε ένα μπολ και κόβουμε τα υπόλοιπα σε φέτες (σε χωριστό σκεύος) για το γαρνίρισμα.

Χτυπάμε σε ένα μπολ με μίξερ χειρός το γιαούρτι, τη βανίλια και το ζαχαρούχο γάλα μέχρι να αποκτήσουμε μια ομοιογενή, λεία

κρέμα.

Χτυπάμε σε ένα άλλο μπολ την κρύα κρέμα γάλακτος μέχρι να σχηματίζονται απαλές κορυφές στην επιφάνειά της.

Ενσωματώνουμε σε δυο-τρεις δόσεις τη χτυπημένη κρέμα στο μείγμα γιαουρτιού αναδιπλώνοντας απαλά με μαλακή σπάτουλα.

Τέλος, προσθέτουμε το ψιλοκομμένο ροδάκινο και αναδιπλώνουμε απαλά.

Κάνουμε στη βάση ενός πυρίμαχου σκεύους 20 x 30 εκ. μία μονή στρώση κράκερ, φροντίζοντας να μην αφήσουμε κανένα κενό.

Με ένα κουτάλι απλώνουμε από πάνω το 1/3 της κρέμας.

Επαναλαμβάνουμε άλλες δύο φορές τις στρώσεις των κράκερ και της κρέμας – συνολικά έξι στρώσεις, τρεις από κάθε υλικό.

Καλύπτουμε την επιφάνεια του γλυκού με τις φέτες του ροδάκινου. Το σκεπάζουμε με μεμβράνη και το παγώνουμε στο ψυγείο

για μερικές ώρες – ιδανικά για όλη τη νύχτα.

Ανακατεύουμε σε μια μικρή κατσαρόλα το χυμό της κομπόστας με το κορν φλάουρ και, εάν θέλουμε, με λίγη ζάχαρη, μέχρι

να διαλυθεί τελείως το κορν φλάουρ.

Μεταφέρουμε το μείγμα στη φωτιά και το αφήνουμε να πάρει βράση και να δέσει ελαφρά. Το αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

Σερβίρουμε το γλυκό στο τραπέζι γαρνίροντας, εάν θέλουμε, με φύλλα δυόσμου.

Κόβουμε μερίδες και περιχύνουμε την καθεμία με λίγο σιρόπι ροδάκινο.

Πηγή: argiro