eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025 20:39

Σε νέο κατάστημα η ΔΕΗ στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από τον

Σε νέο κατάστημα η ΔΕΗ στην Καλαμάτα

Premium Strom

Σε νέο κατάστημα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα στεγάζεται η ΔΕΗ.

Ήδη μπήκαν οι ταμπέλες. Πρόκειται για το ακίνητο στη συμβολή με τον πεζόδρομο της Αντωνοπούλου, όπου μέχρι και κάποιους μήνες πριν λειτουργούσε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
Γ.Σ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις