Σε νέο κατάστημα η ΔΕΗ στην Καλαμάτα

Σε νέο κατάστημα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα στεγάζεται η ΔΕΗ.

Ήδη μπήκαν οι ταμπέλες. Πρόκειται για το ακίνητο στη συμβολή με τον πεζόδρομο της Αντωνοπούλου, όπου μέχρι και κάποιους μήνες πριν λειτουργούσε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Γ.Σ.