Σε νέο κατάστημα η ΔΕΗ στην Καλαμάτα

Ήδη μπήκαν οι ταμπέλες. Πρόκειται για το ακίνητο στη συμβολή με τον πεζόδρομο της Αντωνοπούλου, όπου μέχρι και κάποιους μήνες πριν λειτουργούσε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
Γ.Σ.
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025 20:39
Σε νέο κατάστημα η ΔΕΗ στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Σε νέο κατάστημα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα στεγάζεται η ΔΕΗ.
