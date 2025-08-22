Προβολή παλιών παραστάσεων

eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Γράφτηκε από τον

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Ενας πιο πρακτικός προγραμματισμός χρειάζεται σε ό,τι έχει να κάνει με τα μπάνερ-αφίσες που τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία της πόλης, μιας και αρκετές φορές προβάλλονται εκδηλώσεις που έχουν παρέλθει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εικονιζόμενο στην κεντρική πλατεία, που διαφημίζει παράσταση του ΔΗΠΕΘΕΚ, η οποία παίχτηκε στις... αρχές Ιουλίου, τη στιγμή που θα μπορούσε να προβάλλεται μια νέα δράση ή διοργάνωση.

Τ.Αν.

