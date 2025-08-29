Σκουπιδότοπος στο ποτάμι

19:03 29/08
Εικόνα βρομιάς, ρύπανσης και απειλής για το ποτάμι, δημιούργημα της ανθρώπινης αδιαφορίας και αυθαιρεσίας, σε ένα σημείο φυσικής ομορφιάς, που έπρεπε να προστατεύεται.
Γ.Σ.
Σκουπιδότοπος δίπλα στον ποταμό Άρι, στη δυτική πλευρά, στα όρια της Καλαμάτας, σε σημείο που υπάρχει απαγορευτική πινακίδα του δήμου για απόρριψη σκουπιδιών και μπάζων.
