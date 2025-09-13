eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Χρειάζονται και άλλες ανάλογες παρεμβάσεις

Χρειάζονται και άλλες ανάλογες παρεμβάσεις

Με τσιμέντο αποκαταστάθηκε, επιτέλους, από τον δήμο η ασφαλής κίνηση των πεζών προς το ΔΗΠΕΘΕ και το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας (στη βόρεια πλευρά).

Όπως είδαμε, παρόμοιες παρεμβάσεις ετοιμάζονται και στη νότια πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου και προς το Διοικητήριο Μεσσηνίας. Οι ξύλινες διαβάσεις είχαν καταστραφεί και ήταν επικίνδυνες εδώ και καιρό.

