Κίνδυνος από καλώδιο

Ορισμένα γεγονότα υπερβαίνουν τη λογική και δείχνουν ότι όντως ζούμε κατά τύχη.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων συνεργείο του Δήμου Καλαμάτας προχώρησε μεταξύ άλλων σε αποψίλωση των δέντρων στο προαύλιο του 21ου Δημοτικού. Κατά τις εργασίες κόπηκε ένα καλώδιο του δημοτικού φωτισμού, το οποίο έμεινε ακάλυπτο αρκετές μέρες με ότι αυτό συνεπάγεται. Από τις 8 Σεπτεμβρίου οπότε η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε εγγράφως τον

Δήμο Καλαμάτας και τον ΔΕΔΔΗΕ, το καλώδιο αποκαταστάθηκε μόλις προχθές 16 Σεπτεμβρίου!

Παρά τις διαβεβαιώσεις, ότι το καλώδιο δεν ήταν επικίνδυνο, γονείς που ανησυχούσαν ζήτησαν από ηλεκτρολόγο να το ελέγξει διαπιστώνοντας τελικά ότι το καλώδιο είχε ρεύμα από τη μία του πλευρά. Βρισκόταν δε κρεμασμένο στο πάνω μέρος της πλαϊνής καγκελόπορτας, σημείο δηλαδή από όπου καθημερινά παίρνουν μαθητές και γονείς.

Δεν γνωρίζουμε που χάθηκε η συνεννόηση των υπηρεσιών, αλλά κρατάμε ότι επί μία εβδομάδα υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος για τη σχολική κοινότητα.

Τα σχόλια περιττεύουν, καθώς η κατάσταση μιλά από μόνη της και είναι εξοργιστική!

Ν.Τσ.