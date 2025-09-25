eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 17:15

Στάθμευση σε... άλλο επίπεδο

Γράφτηκε από τον

Στάθμευση σε... άλλο επίπεδο

Premium Strom

Κάθε πιθανό τρόπο ώστε να σταθμεύσουν κοντά στα ATM της πόλης βρίσκουν καθημερινά οδηγοί, αδιαφορώντας αρκετές φορές για το αν δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό που βρίσκεται επί της οδού Ακρίτα, πλησίον της Ναυαρίνου, με οδηγούς να μην διστάζουν να κλείσουν ολόκληρο τον δρόμο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις