Γεωργιάδης για «Καποδίστρια»: «Ο Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο - Δεν έλαβα αίτημα χρηματοδότησης για την ταινία»

Στο επίκεντρο δημόσιου σχολιασμού βρέθηκε η ταινία «Καποδίστριας» και η χρηματοδότησή της, μετά τις αιχμές του Γιάννη Σμαραγδή ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την περίοδο που ήταν στο υπουργείο Ανάπτυξης, δεν υπέγραψε σχετικό έγγραφο στήριξης του έργου.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσω ανάρτησής του, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν έλαβε τέτοιο αίτημα και ότι οι αναφορές σε άρνηση υπογραφής δεν ευσταθούν.

«Δεν έλαβα κανένα αίτημα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι ζήτησε από το γραφείο του να ερευνηθεί αν υπήρξε πράγματι αίτηση για την ταινία, σημειώνοντας πως δεν έλαβε κανένα σχετικό χαρτί. Όπως υποστηρίζει, αν υπήρχε αίτημα χρηματοδότησης, θα ήθελε να το δει, ώστε να εξεταστεί τι θα μπορούσε να είχε γίνει τότε και δεν έγινε. Ωστόσο, χαρακτηρίζει το ζήτημα δευτερεύον μπροστά στο γεγονός ότι η ταινία ολοκληρώθηκε και προβάλλεται στις αίθουσες.

Αναφορές σε «πατριωτισμό» και απάντηση στις αρνητικές κριτικές

Ο υπουργός αναφέρεται και στις κριτικές που έχουν ασκηθεί για το περιεχόμενο και την καλλιτεχνική προσέγγιση της ταινίας, επιλέγοντας να τις αντιπαραθέσει με το ιδεολογικό φορτίο του έργου. Κάνει λόγο για κύκλους που, όπως σημειώνει, ενοχλούνται από το θέμα και το πατριωτικό στοιχείο, υποστηρίζοντας ότι για χρόνια το κράτος έχει χρηματοδοτήσει παραγωγές που, κατά τη δική του οπτική, δεν ανταποκρίνονται σε ιστορικά αφηγήματα.

«Ο Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτηρίζει την ταινία παράδειγμα κατεύθυνσης που, όπως υποστηρίζει, θα έπρεπε να ακολουθείται στη χρηματοδότηση κινηματογραφικών έργων, με αναφορά σε ιστορικά θέματα και εθνικές αφηγήσεις. Τονίζει ότι προτίθεται να παρακολουθήσει την ταινία τις επόμενες ημέρες και καλεί το κοινό να πράξει το ίδιο, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκριση του κόσμου στις αίθουσες αποτελεί, κατά τη δική του ανάγνωση, απάντηση στις επικρίσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ο κ. Ιωάννης Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει για την ταινία “Ο Καποδίστριας” λέγοντας ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της, από τότε που ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο. Παρά ταύτα εγώ αν υπάρχει τέτοιο χαρτί πολύ θα ήθελα να το δω, διότι θα ήθελα πάρα πολύ να δω τί μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε εμείς.

Όμως αυτά έχουν μικρή σημασία έως καμμία. Το σημαντικό είναι ότι γύρισε τελικά αυτή την ταινία και πολύ καλά έκανε. Εμείς θα πάμε να την δούμε τις επόμενες μέρες και το ίδιο συμβουλεύω και εσάς. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο αληθινός θεμελιωτής του νέου Ελληνικού Κράτους και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών.

Οι κατηγορίες των θολοκουλτουριάρηδων εδώ για την ποιότητα της ταινίας είναι απόλαυση, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που προκαλεί. Χρόνια ολόκληρα γυρίζουμε και χρηματοδοτεί το Κράτος μας δυστυχώς ένα κάρο ανοησίες και ο κ. Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε. Έχουμε τόσα πολλά ωραία ιστορικά θέματα να αναδείξουμε που είναι πραγματικά κρίμα που δεν το κάνουμε. Η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες όμως τόσο μαζικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς. Τα υπόλοιπα αφού δω την ταινία».

