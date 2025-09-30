eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025

Παράπονα για τη στάθμευση στην Κρήτης

Παράπονα για τη στάθμευση στην Κρήτης

Σε πάρκινγκ μετατρέπονται τα πεζοδρόμια της οδού Κρήτης κατά τη διάρκεια αγώνων της “Μαύρης Θύελλας”.

Αναγνώστης μας μετέφερε πως ναι μεν ο χώρος στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο και τα γύρω στενά δεν μπορούν να καλύψουν την προσέλευση του κόσμου, ωστόσο καλό είναι να υπάρχει και ο δέοντας σεβασμός προς τους πεζούς.
