Παράπονα για τη στάθμευση στην Κρήτης

17:40 30/09
Αναγνώστης μας μετέφερε πως ναι μεν ο χώρος στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο και τα γύρω στενά δεν μπορούν να καλύψουν την προσέλευση του κόσμου, ωστόσο καλό είναι να υπάρχει και ο δέοντας σεβασμός προς τους πεζούς.
Τ.Αν.
Σε πάρκινγκ μετατρέπονται τα πεζοδρόμια της οδού Κρήτης κατά τη διάρκεια αγώνων της “Μαύρης Θύελλας”.
