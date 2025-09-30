Παράπονα για τη στάθμευση στην Κρήτης

Αναγνώστης μας μετέφερε πως ναι μεν ο χώρος στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο και τα γύρω στενά δεν μπορούν να καλύψουν την προσέλευση του κόσμου, ωστόσο καλό είναι να υπάρχει και ο δέοντας σεβασμός προς τους πεζούς.

Τ.Αν.