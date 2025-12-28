Με τρένο και δώρα για παιδιά ο Αγιος Βασίλης στην Καλαμάτα

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας, ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας σε συνεργασία με την PolisArt Κοιν.Σ.Επ. Καλαμάτας και την «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε./Ο.Σ.Ε. διοργανώνει με την υποστήριξη του Δήμου, την κυκλοφορία ειδικής επιβατικής αμαξοστοιχίας η οποία θα αφιχθεί στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαμάτας. Η αμαξοστοιχία θα είναι φορτωμένη με Πρωτοχρονιάτικα δώρα και θα έχει ως επιβάτες τον «Άγιο Βασίλη» με τα «Ξωτικά» του, ο οποίος μετά την άφιξη θα μοιράσει τα δώρα στα παιδιά που θα περιμένουν στο Σταθμό με τις οικογένειές τους.

Στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού θα διοργανωθεί γιορτή με βασικό άξονα την ψυχαγωγία και τη βιωματική εμπειρία των παιδιών. Τα παιδιά με τις οικογένειές τους θα έχουν την ευκαιρία να επιβιβαστούν στην αμαξοστοιχία για μια μικρή διαδρομή μέχρι τα Ακοβίτικα, επιστρέφοντας στο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Η πρωτότυπη έλευση του Άγιου Βασίλη στην Καλαμάτα με το τρένο θα ζωντανέψει στα παιδικά μάτια την δημοφιλή Χριστουγεννιάτικη ταινία «Το Πολικό Εξπρές», ενώ θα αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά που δεν το πρόλαβαν σε κανονική λειτουργία, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι το τρένο της Πελοποννήσου είναι εδώ, είναι ζωντανό και αναμένει την επαναλειτουργία του.