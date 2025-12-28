Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης για τον θάνατο του Γιάννη Διονυσόπουλου

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Πεταλιδίου, αλλά και του Δήμου Μεσσήνης γενικότερα από την πρόωρο και αδόκητο χαμό του Γιάννη Διονυσόπουλου σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Ο εκλιπών ήταν δημοτικός σύμβουλος Μεσσήνης με την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης και σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

"Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης μετά το θλιβερό άγγελμα του ξαφνικού θανάτου του αγαπητού φίλου, εκλεκτού συνδημότη και εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Στ. Διονυσόπουλου που στην διάρκεια της μέχρι σήμερα θητείας του υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προσέφερε με όλες του τις δυνάμεις για την ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 27 -12 -2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 και εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το ακόλουθο ψήφισμα.

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος.

2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.

3. Η κηδεία του εκλιπόντος να γίνει με δαπάνη του Δήμου.

4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην μνήμη του εκλιπόντος

5. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια του εκλιπόντα, να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.



Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης