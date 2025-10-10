Δεν φτάνει ένας κάδος

Ο μόλις ένας κάδος ανακύκλωσης στην αναπλασμένη οδό Αριστοδήμου, στο τμήμα από Πολυχάρους έως Βαλαωρίτου, στο κέντρο της Καλαμάτας, δεν επαρκεί.

Και αυτό επιβεβαιώνεται συνεχώς, καθώς καθημερινή είναι η εικόνα με τα χαρτόκουτα που κατακλύζουν το πεζοδρόμιο γύρω από τον κάδο. Και η εικόνα αυτή δεν είναι ελκυστική.

Γ.Σ.