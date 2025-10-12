Ανάγκη για νέες δημόσιες τουαλέτες

Η έλλειψη νέων δημόσιων τουαλετών στην πόλη δεν είναι μια «δευτερεύουσα» πολυτέλεια, αλλά ένα υπαρκτό ζήτημα καθημερινότητας που αναγνώστες της «Ε» επισημαίνουν συνεχώς.

Ειδικά τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση στις παραλίες αυξάνεται, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο. Η απουσία επαρκών υποδομών εκθέτει τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες σε μια ταλαιπωρία που υπονομεύει την ποιότητα ζωής και την εικόνα της πόλης.

«Δεν είναι δυνατόν μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη να στηρίζεται μόνο σε καφέ και εστιατόρια, για να καλύψει μια τόσο βασική ανθρώπινη ανάγκη, τη στιγμή που οι λιγοστές επιλογές είναι σχεδόν πάντα βρόμικες» σχολίασε πρόσφατα αναγνώστρια, τονίζοντας πως η δημιουργία οργανωμένων, καθαρών και προσβάσιμων δημόσιων τουαλετών -με φροντίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια- δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά δείκτη πολιτισμού και σεβασμού προς τον πολίτη.