Σάββατο, 01 Νοεμβρίου 2025 18:47

Προβληματικό σημείο και δυσοσμία

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Προβληματικό σημείο με κακοτεχνία στην οδό Βουλγαροκτόνου, στην Παραλία Καλαμάτας, λίγο πριν το τμήμα που διανοίχθηκε στις αρχές του 2024.

Κάτοικοι της περιοχής μάς επεσήμαναν ότι τα νερά λιμνάζουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εστία βρομιάς και δυσοσμίας. Και διαμαρτυρήθηκαν πως μέχρι τώρα ο δήμος αδιαφορεί και δεν δίνει λύση.

Γ.Σ.

