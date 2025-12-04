Μεσσηνία: Τουλάχιστον 408 ζώα έχουν νοσήσει από καταρροϊκό πυρετό σε 28 εκμεταλλεύσεις (βίντεο)

Μεσσήνιοι κτηνοτρόφοι έκρυψαν για 22 ημέρες τα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού και πετούσαν ανεξέλεγκτα τα πτώματα των ζώων, με συνέπεια να εξαπλωθεί η νόσος σε 28 εκμεταλλεύσεις να νοσήσουν 408 ζώα και να χάσουν τη ζωή τους 230 αιγοπρόβατα.

Αυτό αποκάλυψε χθες η προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής Μεσσηνίας Μαρία Κωταντούλα προσθέτοντας ότι στις περιοχές Αρφαρών, Αγίου Φλώρου, Σκάλας και Βαλύρας, όπου έχει εκδηλωθεί η νόσος υπάρχουν συνολικά 78 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 10.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή. Η κ. Κωταντούλα είπε επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι έκαναν λάθος εφαρμογή των εντομοαπωθητικών με συνέπεια να καθυστερήσει ο περιορισμός της νόσου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για αυτό τον τύπο καταρροϊκού πυρετού και ότι εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους παραγωγούς θα διατεθεί από τον Ιανουάριο του 2026.

Αναλυτικά η κ. Κωταντούλα δήλωσε: Στις 27 Οκτωβρίου είχαμε το πρώτο τηλέφωνο από κτηνοτρόφο της περιοχής του Δήμου Μεσσήνης ότι στο κοπάδι του υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία είναι ασθενή και θα ήθελε να πάμε επί τόπου να κάνουμε κλινική εξέταση και διερεύνηση. Όντως, δύο κτηνίατροι από το τμήμα Κτηνιατρικής Μεσσηνίας μεταβήκαμε στην περιοχή της Ανδρούσας, εξετάστηκαν τα ζώα, κάναμε επίσημη δειγματοληψία αίματος, τέθηκε υποψία καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, το κρούσμα όντως επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά λίγες μέρες αργότερα, ενημερώσαμε την περιφερειακή αρχή και συμφωνήθηκε άμεσα να γίνουν ψεκασμοί σε κάποιες μονάδες της γύρω περιοχής, προκειμένου να δράσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Το χαρακτηριστικό αυτού του νοσήματος είναι ότι μεταδίδεται με τα Culicoides, είναι ένα είδος μικρού κουνουπιού με το μέγεθος της σκνίπας, επιβιώνει για αρκετό χρονικό διάστημα σε υγρασίες και θερμοκρασίες αυξημένες, πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, σε λασπώδη εδάφη, όπου υπάρχουν άχρηστα αντικείμενα που μπορεί να είναι υγρασία και με σκοτεινά μέρη.

Στην πορεία όμως, ενώ έγιναν οι πρώτοι ψεκασμοί και επικεντρωθήκαμε με βάση την επιδημιολογική εξέταση της περιοχής και του νοσήματος σε συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, στη συνέχεια μετά τις δέκα Νοεμβρίου αρχίσαμε να δεχόμαστε τηλέφωνα για περισσότερες εκμεταλλεύσεις με κλινικά συμπτώματα ύποπτα του ιού. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκτροφών που δηλώθηκαν και εξετάστηκαν στη περιοχή μας ήταν στη λεκάνη Αρφαρών, Αγίου Φλώρου, Σκάλας, Βαλύρας, που όπως είναι γνωστό είναι υγρό το έδαφος, το κλίμα είναι θερμό. Η περιφερειακή αρχή έδρασε άμεσα μετά από εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και ξεκίνησαν ψεκασμοί σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε αυτή τη λεκάνη. Είναι γύρω στις 75 εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο περίπου 10.000 αιγοπρόβατα, συν των βοοειδών που επίσης ψεκάστηκαν ήδη δύο φορές.

Οι ψεκασμοί αυτοί γίνονται σε ένα διάστημα περίπου 10 με 12 ημερών όσο είναι και ο κύκλος αναπαραγωγής των Culicoides. Όμως, τι διαπιστώσαμε. Καταρχήν, η προσβολή είναι περίπου στις 28 εκμεταλλεύσεις στη περιοχή εκείνη.

Μάλλον οι 8 είναι σε αποδρομή, δηλαδή πέρασαν το νόσημα και είναι σε αποδρομή. Οι 20 ακόμα έχουμε κλινικά συμπτώματα. Από τις 20 εκτροφές έχουν νοσήσει περίπου τα 408 ζώα με απώλειες περίπου τα 230 ζώα.

Εκτός από δύο εκμεταλλεύσεις που είχαμε γύρω στο 50% προσβολή και απώλεια ζωικού κεφαλαίου, οι άλλες εκμεταλλεύσεις έχουν κινηθεί εντός. βάσει της νομοθεσίας, δηλαδή προσβολή γύρω στο 10% με απώλεια ζώων γύρω στο 6%. Οι τρόποι αντιμετώπισης, όπως είπα, είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή είναι ο ψεκασμός στάβλου και περίβολου χώρου και τοποθέτηση εντομοαπωθητικών στα ζώα.

Δυστυχώς, χθες διαπιστώσαμε ότι τα εντομοαπωθητικά στα ζώα, δεν γνώριζαν οι κτηνοτρόφοι το σωστό τρόπο τοποθέτησης. Αυτό είχε ένα σοβαρό θέμα. Δημιουργήθηκε χθες και κάναμε άμεση ενημέρωση.

Αγοράζαν τα εντομοαπωθητικά, τα έριχναν απλά πάνω στη ράχη του ζώου, πάνω στο μαλλί ουσιαστικά, χωρίς τη σωστή τοποθέτηση. Με αποτέλεσμα η δράση τους να είναι μηδαμινή. Εμείς συνεχίζουμε με την υποστήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου, επισκέψεις στις μονάδες, δεχόμαστε τηλέφωνα με καινούργια ύποπτα κρούσματα και έχουμε οριοθετήσει με απόφαση λήψης περιοριστικών μέτρων, τελευταία απόφαση του Νοεμβρίου, αλλά θα βγει και άλλη καινούργια.

Έχουμε περιορίσει εντός ακτίνας 20 χιλιομέτρων περιορισμό των ζώων, δηλαδή απαγορεύεται η πάχυνση αναπαραγωγή εκτός σφαγής που μπορεί να γίνει στο πλησιέστερο σφαγείο εντός της ζώνης των 20 χιλιομέτρων. Και αυτό το σφαγείο είναι ένα στο νομό μας, το συγκεκριμένο σφαγείο που έχουμε με την επωνυμία Φάρμα Χριστόπουλου. Όμως αυτό που σας είπα είναι ότι εμφανίζονται νέα κρούσματα, έχουμε νέα δεδομένα, είμαστε τώρα στη Βαλύρα και χθες στην Μερόπη, υπάρχει μια εξέλιξη του ιού και αυτό επιδεινώνεται λόγω των κλιματικών συνθηκών.

Βροχές, υγρασία, υψηλή θερμοκρασία. Ενημερώσεις με Δελτίο τύπου και ενημέρωση των ιδιωτών κτηνιάτρων να επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους, γιατί από εκεί προμηθεύονται το εντομοαπωθητικό, να κάνουν σωστή εφαρμογή τουλάχιστον των εντομοαπωθητικών να μην πετάνε τα λεφτά τους. Με τη δεύτερη εφαρμογή πιστεύω, γιατί έχει και ένα κόστος αυτό, δηλαδή έχει γύρω στα 50 ευρώ για 40 ζώα νομίζω, υπάρχει ένα κόστος συγκεκριμένο, τουλάχιστον στην εφαρμογή να γίνεται σωστά.

Το άλλο που επισημάναμε χθες είναι ότι πρέπει να τα ζώα, τα νεκρά, να περισυλλέγονται από εταιρεία, πάλι δωρεάν για τους κτηνοτρόφους, δεν πληρώνουν τίποτα, μέσω της σύμβασης που έχει η Περιφέρει Πελοποννήσου, με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Θα ανεβάσουμε πάλι τα τηλέφωνα της συγκεκριμένης εταιρείας, ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους και αυτούς που έχουν πρόβλημα, και τα τηλέφωνα που έχουμε, ότι η διαχείριση δεν είναι επιτόπου πετάω. Εν τω μεταξύ αυτό που θέλω να πω, και θα το πω, είναι ότι με τον καταρροϊκό πυρετό έγινε ένα crash test, έτσι το ονομάσαμε σαν κτηνιατρική, για την ευλογιά, για να μεταφερθώ και στην ευλογιά.

Δυστυχώς στην πορεία βρήκαμε ότι τα κρούσματα στη Μεσσηνία είχαν ξεκινήσει από τις 5 Οκτωβρίου, μας το κρύψανε οι παραγωγοί. Τα ζώα πολλά πετάγονταν, άθαφτα, το κρύψανε οι παραγωγοί. Με πολύ μεγάλη πίεση τους βάλαμε να τα διαχειριστούμε μέσω καύσης, να μην φοβούνται να φωνάζουν την καύση, γιατί φοβούνται να μπει οποιοδήποτε, έχουμε δώσει και οδηγίες να μην μπαίνει η αυτοκίνητο μέσα στη κτηνοτροφική εκμετάλλευση, μπορεί να τα βγάζουν εκτός κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, και να τα διαχειρίζεται μέσω της εταιρείας.

Το ότι τα θάβω εγώ υγειονομικά δεν υπάρχει, γιατί δεν ξέρουμε πώς θάβονται τα ζώα και πού θάβονται, όσο αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, ναι, δυστυχώς. Και αυτό τονίσαμε στους κτηνοτρόφους, ότι αν η συμπεριφορά μας είναι τέτοια στο καταρροϊκό πυρετό, που έχουν μόνο περιοριστικά μέτρα ως προς την πάχυνση και αναπαραγωγή, και τα ζώα κινούνται προς σφαγή, περιορίζονται στο στάβλο, αλλά κατά τα άλλα δεν είναι τα μέτρα αυστηρά, όπως είναι στην ευλογιά. Φανταστείτε αν έρθει η ευλογιά, τι πρόβλημα μεγάλο θα έχουμε στη διαχείριση του κτηνοτροφικού μας κεφαλαίου.

Ναι, θεωρώ ότι τα ποσοστά που έχουμε είναι εντός της φυσιολογικής πορείας του ιού, δυστυχώς υπάρχει έλλειψη εμβολίου, για το συγκεκριμένο είναι ορότυπος 8, και υπάρχει έλλειψη εμβολίου για το 8. Θα έχουμε τις πρώτες παραλαβές από το Γενάρη του 20226, εφόσον δηλωθούν όμως από τους κτηνοτρόφους ότι επιθυμούν να εμβολιάσουν. Τώρα για την ευλογιά, έχουμε κάνει αρκετές τρεις κινητοποιήσεις σαν Τμήμα Κτηνιατρικής έχουμε ενημερώσει τους κτηνοτρόφους ως προς τη διαχείριση και κατ’ ιδίαν.

Και πάλι με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν στηθεί τέσσερις απολυμαντικοί σταθμοί. Ο ένας είναι σε εμάς Μεσσηνία και Ηλεία στο ύψος του Καλού Νερού, τελευταία στο Σπαθοβούνι και δύο ακόμα στο νομό Αρκαδίας, στα σύνορα Αρκαδία και Ηλείας, Αρκαδία και Αχαΐα. Από εκεί περνάνε όλα τα αυτοκίνητα απολυμένονται, τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωοτροφές, γάλα και προσθέσαμε και τα ζωικά υποπροϊόντα.

Οτιδήποτε αυτοκίνητο δηλαδή βγαίνει, μπαίνει από σφαγείο και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει να περνάει οπωσδήποτε και να απολυμαίνονται , να λαμβάνει και τη βεβαίωση απολύμανσης. Έτσι ώστε όσο μπορούμε να αποφύγουμε την είσοδο του σοβαρού αυτού νοσήματος στον νομό μας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος πρόσθεσε «Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Ιατρική Υπηρεσία και ιδιαίτερα την προϊσταμένη την κυρία Κωταντούλα για την προσπάθεια που κάνει όλο το προσωπικό στην κατεύθυνση αντιμετώπισης δύο μεγάλων σοβαρών προβλημάτων. Το ένα είναι η ευλογία που είναι και το δυσκολότερο και ευτυχώς έχει μείνει μακριά μας παίρνοντας και αυτά τα μέτρα απολύμανσης τα οποία φαίνεται ότι αποδίδουν. Παράλληλα χρειάζεται η ευαισθητοποίηση των κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα για το επίσης σημαντικό πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού που το ανέλυσε με δυστυχία η κ. Κωταντούλα φαίνεται ότι είναι σε αποδρομή αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και κάποιες μικρές επεκτάσεις. Είμαστε σε επιφυλακή επιβάλλεται και οι κτηνοτρόφοι να λειτουργήσουν συνειδητά σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες και της κτηνιατρικής υπηρεσίας αλλά και των ιδιωτών κτηνίατρων που συνεργάζονται να τηρούν απολύτως τις οδηγίες ώστε να απαλλαχτούμε και από αυτό το πολύ επίσης δύσκολο πρόβλημα.

Είπε και η κ. Κωταντούλα ότι κάνουν μετακινήσεις μόνο μέχρι τα σφαγεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο από τον καταρροϊκό πυρετό. Όμως πλήττει τις εκμεταλλεύσεις και έχουμε απώλειες ζωικού κεφαλαίου και βεβαίως κίνδυνο εξάπλωσης που με τα μέτρα που παίρνουμε και που τα ανέλυσε η κυρία Κωναντούλα θέλουμε να περιοριστούν και να μηδενιστούν στο τέλος.