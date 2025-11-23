Επιτέλους, έγινε η παραγγελία για τη νέα παρτίδα των σωλήνων από την Κίνα, για το πολύπαθο έργο του αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα.

Είναι οι σωλήνες που θα έρχονταν τον... περασμένο Φεβρουάριο. Ο δήμαρχος είπε πως ο ανάδοχος “έχει υποσχεθεί ότι μόλις τους παραλάβει, θα δουλεύουν δύο συνεργεία, από το Αριοχώρι και από τη Νέα Είσοδο”. Θα τηρηθεί αυτή η υπόσχεση;

Γ.Σ.