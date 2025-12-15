Πώς έφτασαν οι Αρχές στα χνάρια του «Έλληνα Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική (βίντεο)

Εδώ και ένα χρόνο, η Δίωξη Ναρκωτικών του ελληνικού FBI, το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ αλλά και το Λιμενικό Σώμα σε συνεργασία με την αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών παρακολουθούσαν τις κινήσεις των μελών του κυκλώματος, που κρύβεται πίσω από το πλοίο που εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ιδιοκτήτης του σκάφους, έδινε το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε πρώτη του μήνα, καθώς ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, για την υπόθεση εντοπισμού 5,5 κοκαΐνης στο καράβι «Άφρικα 1». Τα ναρκωτικά -αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ- είχαν εντοπιστεί από τις ισπανικές Αρχές, το 2004.

Όπως φαίνεται, ο επιχειρηματίας κινούσε και πάλι τα νήματα της εγκληματικής οργάνωσης για να μπορέσει να μεταφέρει από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη τη μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών.

Οι διωκτικές Αρχές, διαπίστωσαν ότι στο πλοίο του επιχειρηματία γινόταν μεσοπέλαγα η μεταφόρτωση των ναρκωτικών από άλλο πλοίο και όταν ξεκίνησε το ταξίδι για την Ευρώπη ενημερώθηκαν οι γαλλικές Αρχές. Το καράβι ακινητοποιήθηκε ανοικτά της Γαλλικής Γουιάνας.

Σύμφωνα με εκτίμηση των Αρχών, το πλοίο μεταφέρει στα αμπάρια του περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης, αλλά η ακριβής ποσότητα θα γίνει γνωστή με την καταμέτρησή της, η οποία θα γίνει όταν το πλοίο δέσει σε γαλλικό λιμάνι.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, για την υπόθεση. Πέντε άτομα συνελήφθησαν στο πλοίο με την κοκαΐνη, τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος με ουκρανικό διαβατήριο και άλλα πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κατερίνη (ο «εγκέφαλός» της), τη Θήβα και την Αθήνα.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ημέρες, τόσο για την ποσότητα που μεταφέρει το πλοίο όσο και το τι βρέθηκε στα σπίτια των πέντε συλληφθέντων στην Ελλάδα.

Ο επιχειρηματίας και οι τέσσερις Έλληνες συνεργοί του, θα οδηγηθούν την Τρίτη (16/12) στον εισαγγελέα Πειραιά.

Η διαδρομή του πλοίου

Το πλοίο φέρεται να ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική, όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής (14/12) είχε καταμετρηθεί περίπου ένας τόνος, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ποσότητα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, ακόμη και εξαπλάσια ή επταπλάσια.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το φορτίο μεταφερόταν χωρίς να είναι προκαθορισμένο το λιμάνι εκφόρτωσης στην Ευρώπη.

Το σκάφος βρίσκεται ρυμουλκούμενο στον Ατλαντικό Ωκεανό, υπό τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, το οποίο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εδώ και δύο ημέρες. Αναμένεται να αγκυροβολήσει σε λιμάνι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη καταμέτρηση των ναρκωτικών και να δρομολογηθεί η μεταφορά των συλληφθέντων μελών του πληρώματος στην Ελλάδα.

