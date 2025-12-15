Ποιοι απεργούν αύριο 16 Δεκεμβρίου - Tι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ημέρα κινητοποιήσεων για αρκετούς κλάδους είναι η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, καθώς ψηφίζεται ο προϋπολογισμός στη Βουλή, ενώ παράλληλα η εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, οδήγησε πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμπεριλάβουν στο διεκδικητικό τους πλαίσιο και την ενεργή συμπαράσταση στους αγρότες, τόσο στη φραστική διατύπωση, όσο και ειδικά στην επαρχία, με καλέσματα συμμετοχής στα μπλόκα.

Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για πανελλαδική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ελήφθη στο πρόσφατο συνέδριό της. Με δεδομένο ότι η ΑΔΕΔΥ είναι συνομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων, η απόφασή της καλύπτει και τις ομοσπονδίες – μέλη της.

Ήδη ορισμένες από αυτές έχουν ήδη λάβει ανάλογες αποφάσεις, διανθισμένες και με το επιμέρους πλαίσιο κλαδικών αιτημάτων, όπως η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Στο χώρο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ, αλλά ανήκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε σωματεία, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε τοπικά εργατικά κέντρα και Ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμιο επίπεδο στη ΓΣΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για την προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Την Ολομέλεια, όπως ανακοίνωσε η Συνομοσπονδία, μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο https://www.youtube.com/live/5oFHVjZXXjY. Σε παρακολούθηση μέσω διαδικτύου καλεί και το ΠΑΜΕ για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι «Για την κατάπτυστη συμφωνία της Τρόικας εργοδοτών – κυβέρνησης και ΓΣΕΕ», όπως τη χαρακτηρίζει.

Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι Ομοσπονδίες – μέλη της ΓΣΕΕ, σε άλλες περιοχές έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις για αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (κυρίως με στάσεις εργασίας) και σε άλλες όχι. Σε διάφορες περιοχές της χώρας θα γίνουν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, των οποίων οι εργαζόμενοι ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ- ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν για τα αστικά λεωφορεία, εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή τους από 11πμ έως 5μμ.

Για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια στάση εργασίας στις αστικές συγκοινωνίες, όμως θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, καθώς θα υπάρξουν συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και το πρωί στις 11πμ όπου έχουν καλέσει ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕΟΤΑ και το απόγευμα στις 6.30μμ, από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ, ενώ θα υπάρξουν και προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.

Πηγή: ertnews.gr