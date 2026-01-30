eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Αποτελεί δυσφήμιση

Ενα σκηνικό παρακμής έχει δημιουργηθεί στο νότιο τμήμα της Ναυαρίνου, από το ύψος της Ηρώων μέχρι την Παπανικολή.

Οι ατελείς κατασκευές των κλειστών πλέον επιχειρήσεων είναι εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα, με την εικόνα που έχει δημιουργηθεί να δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το αν υπάρχει εποπτεία ή αν το συγκεκριμένο κομμάτι έχει αφεθεί στην τύχη του. Την αποκρουστική αυτή μεριά της παραλίας έρχεται να συμπληρώσει ο πρόχειρα περιφραγμένος χώρος της πρώην ταβέρνας «Κοιλάκος», για τον οποίο δύο χρόνια μετά την ολική κατεδάφιση του κτηρίου δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση. Με τη θερινή σεζόν να πλησιάζει η ανάγκη για μια διαμόρφωση της περιοχής φαντάζει επιτακτική, καθώς στην παρούσα φάση μόνο δυσφήμιση αποτελεί.

Τ.Αν.

