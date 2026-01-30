Αποτελεί δυσφήμιση

Οι ατελείς κατασκευές των κλειστών πλέον επιχειρήσεων είναι εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα, με την εικόνα που έχει δημιουργηθεί να δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το αν υπάρχει εποπτεία ή αν το συγκεκριμένο κομμάτι έχει αφεθεί στην τύχη του. Την αποκρουστική αυτή μεριά της παραλίας έρχεται να συμπληρώσει ο πρόχειρα περιφραγμένος χώρος της πρώην ταβέρνας «Κοιλάκος», για τον οποίο δύο χρόνια μετά την ολική κατεδάφιση του κτηρίου δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση. Με τη θερινή σεζόν να πλησιάζει η ανάγκη για μια διαμόρφωση της περιοχής φαντάζει επιτακτική, καθώς στην παρούσα φάση μόνο δυσφήμιση αποτελεί.

Τ.Αν.