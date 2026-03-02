Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εκτίναξη της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου

Με ισχυρή πτώση άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπό το βάρος της αμερικανοϊσραηλινής πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων κατά χωρών της Μέσης Ανατολής.

Με την έναρξη των συναλλαγών ο δείκτες υποχώρησαν κατά 1,96% στο Παρίσι, κατά 1,99 στην Φρανκφούρτη, κατά 2.13 στο Μιλάνο και κατά 0,55% στο Λονδίνο.

Παράλληλα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκε καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις υπονομεύουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου και κυρίως από το Κατάρ.

Με το άνοιγμα των αγορών, τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF κατέγραφε αύξηση 20%, έπειτα από άλμα στο 22% και στα 38,885 ευρώ, πάντως σε χαμηλότερο επίπεδο από την εκτίναξη που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο λόγω του κύματος ψύχους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ