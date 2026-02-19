Ανανέωση πιο συχνά

Χωρίς περιεχόμενο είναι το τελευταίο διάστημα κάποια από τα μεταλλικά κουτιά της πατέντας μαζέματος των ακαθαρσιών σκύλων “Νο Κακά”, στην Καλαμάτα.

Σε πολλές περιπτώσεις ιδιοκτήτες σκύλων χρησιμοποιούν το φαρασάκι μιας χρήσης από ανακυκλωμένο χαρτί, οπότε από το να παρατηρούνται απαράδεκτες εικόνες σε δρόμους και πεζοδρόμια, ο Δήμος καλό είναι να τα ανανεώνει με μεγαλύτερη συχνότητα.

Τ.Αν.