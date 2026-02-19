Ανανέωση πιο συχνά

eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026

Χωρίς περιεχόμενο είναι το τελευταίο διάστημα κάποια από τα μεταλλικά κουτιά της πατέντας μαζέματος των ακαθαρσιών σκύλων “Νο Κακά”, στην Καλαμάτα.

Σε πολλές περιπτώσεις ιδιοκτήτες σκύλων χρησιμοποιούν το φαρασάκι μιας χρήσης από ανακυκλωμένο χαρτί, οπότε από το να παρατηρούνται απαράδεκτες εικόνες σε δρόμους και πεζοδρόμια, ο Δήμος καλό είναι να τα ανανεώνει με μεγαλύτερη συχνότητα.

Τ.Αν.

