Γεμίζει η "πλατεία γενεθλίων"

Ενα από τα σημεία που τραβούν το ενδιαφέρον στο Πάρκο του ΟΣΕ όσο ανοίγει ο καιρός είναι η "πλατεία γενεθλίων" (παλιά Πλατεία Ευκαλύπτων), μπροστά από το Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο.

Έχοντας ονομαστεί έτσι λόγω των πάρτι γενεθλίων που κάνουν σχεδόν καθημερινά οι γονείς για τα παιδιά τους, ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, αποτελώντας ένα σταθερό σημείο για ξέγνοιαστες στιγμές.

Η λήψη είναι του Νίκου Κισκήρα.