Πού θα φάμε το Πάσχα στην Καλαμάτα;

Kάθε χρόνο, όσο πλησιάζει το Πάσχα, επαναλαμβάνεται το ίδιο ερώτημα σε τοπικές ομάδες και σελίδες στο Facebook: «Ποια μαγαζιά εστίασης θα είναι ανοιχτά στην Καλαμάτα;».

Και συχνά, η απάντηση δίνεται αποσπασματικά, μέσα από σχόλια, φήμες ή μεμονωμένες αναρτήσεις επαγγελματιών.

Το 2023 και το 2024, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα χρήσιμη πρωτοβουλία, δημοσιεύοντας συγκεντρωτική λίστα με τα καταστήματα που θα λειτουργούσαν τις ημέρες του Πάσχα. Μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση, που εξυπηρετούσε τόσο τους επισκέπτες όσο και τους ίδιους τους επαγγελματίες.

Η ανάγκη αυτή όχι μόνο παραμένει, αλλά γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς η Καλαμάτα εξελίσσεται σε δημοφιλή πασχαλινό προορισμό.

Το φαγητό -αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας των ημερών- δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη ή στην τελευταία στιγμή. Καλό θα ήταν έτσι η πρωτοβουλία αυτή να παγιωθεί και να οργανωθεί σε μόνιμη βάση, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η φιλοξενία άλλωστε μιας πόλης κρίνεται και στις λεπτομέρειες -και το να γνωρίζει ο επισκέπτης πού μπορεί να φάει τις ημέρες του Πάσχα, είναι σίγουρα μία από αυτές.