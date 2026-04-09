eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 09 Απριλίου 2026 17:39

Χρειάζεται διαπλάτυνση

Γράφτηκε από τον

Αυτό το στενό σημείο στον παραλιακό δρόμο της Μικρής Μαντίνειας, όπως μας επεσήμανε φίλος - τεχνικός, πρέπει να διαπλατυνθεί, για να διευκολύνει την κυκλοφορία και να διαμορφωθεί έτσι, που να επιτρέπει προς το θαλάσσιο μέτωπό του τη στάθμευση αυτοκινήτων.

Ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει άμεσα να εξετάσει τη συγκεκριμένη προοπτική και να σχεδιάσει την υλοποίησή της, καθώς θα εξυπηρετήσει την ελκυστική Μικρή Μαντίνεια και πολύ κόσμο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Γ.Σ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις