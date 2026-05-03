Η τραγωδία στην Ηλεία, με τον χαμό ενός μόλις 13χρονου παιδιού πάνω σε πατίνι, δεν είναι ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα.

Είναι ένα σκληρό “καμπανάκι” για κάθε πόλη που βλέπει καθημερινά την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών να εξελίσσεται σε κίνδυνο ζωής — και η Καλαμάτα δυστυχώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Στους δρόμους και τους πεζόδρομους της πόλης, ολοένα και περισσότεροι ανήλικοι κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, συχνά δικάβαλο, χωρίς κράνος και χωρίς τον παραμικρό έλεγχο ή μέτρο προστασίας.

Η εικόνα έχει πάψει να είναι «μια νέα συνήθεια» και τείνει να γίνει καθημερινή απειλή, τόσο για τους ίδιους όσο και για πεζούς και οδηγούς. Το δυστύχημα στην Ηλεία υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η αδιαφορία, η έλλειψη κανόνων και η ανοχή δεν μπορούν να συνεχιστούν.

Χρειάζεται άμεσα ενημέρωση, αυστηρότερος έλεγχος και κυρίως συνείδηση από γονείς και παιδιά, πριν η Καλαμάτα βρεθεί αντιμέτωπη με μια αντίστοιχη τραγωδία.

Υπενθυμίζεται πως πριν τρία χρόνια στην Καλαμάτα είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή πατινιού, στην οδό Κρήτης και Εθνικού Σταδίου, δίχως ευτυχώς θύματα.