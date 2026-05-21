Σύλλογος Φιλοπρόοδων Φιλιατρών: Ξεχωριστή συναυλία για τα 100 του χρόνια

Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Φιλοπροόδων αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο των Φιλαρμονικών στις τοπικές κοινωνίες διοργανώνοντας συναυλία και εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Athenean Brass Quintet, στις 13 και 14 Ιουνίου.

Όπως τονίζεται από το Σύλλογο: «Οι Φιλαρμονικές λαμπρύνουν τις τοπικές εκδηλώσεις, προσφέρουν μουσική παιδεία στα μέλη τους και αποτελούν έναν σημαντικό ενδιάμεσο κρίκο επαγγελματικής αποκατάστασης στον μουσικό κλάδο. Αυτός ακριβώς ο πολυδιάστατος ρόλος αναδεικνύεται μέσα από τη συναυλία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κουιντέτου Χάλκινων Πνευστών Athenean.

Ο Αναστάσιος Σταματόπουλος, παλαιό μέλος της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών και σήμερα καταξιωμένος επαγγελματίας μουσικός, επιστρέφει στη γενέτειρά του με το Κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών Athenean για μια ξεχωριστή συναυλία, ενώ μαζί με τους συναδέλφους του θα υλοποιήσουν ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μουσικούς των τοπικών Φιλαρμονικών, λειτουργώντας ως πρότυπο έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων (Είσοδος Ελεύθερη):

Συναυλία: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 , Ώρα 21:00. Πάρκο Βλαχέρνας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Κυριακή 14 Ιουνίου 2026. Ώρα 10:30 – 13:30. Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο (για μέλη Φιλαρμονικών)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Στέφανος Δαφνής (τρομπέτα), Φώντας Βερνίκος (τρομπέτα), Νικόλαος Ανυφαντής (κόρνο), Αναστάσιος Σταματόπουλος (τρομπόνι), Σπύρος Δρογγίτης - Γιακουμέλος (τούμπα).

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του για μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών είναι πολιτιστικός σύλλογος με μακρά και σημαντική δράση. Ιδρύθηκε το 1926 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται το Σχολείο Μουσικής για όργανα μπάντας, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, το Τμήμα Πιάνου & Κιθάρας, το Σχολείο Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, η συντήρηση του μοναδικού Πάρκου της πόλης που ο ίδιος δημιούργησε το 1932 καθώς και η φροντίδα του Διατηρητέου Μνημείου της Παναγίας της Βλαχέρνας, που βρίσκεται μέσα στο Πάρκο. Ο Σύλλογος διαθέτει ιδιόκτητο Πνευματικό Κέντρο, το «Βορρέειο», και διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το 1991 τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την πολιτιστική του προσφορά. Το 2026 συμπληρώνει 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας».

Κ.Μπ.