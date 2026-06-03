Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στο Μετρό της Αθήνας

Η παρουσία του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στο Μετρό της Αθήνας, με 31 πλαίσια-αφίσες σε σταθμούς των γραμμών 2 και 3 καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, αποτελεί μια ακόμα ουσιαστική κίνηση εξωστρέφειας για τον θεσμό.

Με αυτόν τον τρόπο, το Φεστιβάλ βγαίνει από τα γεωγραφικά όρια της Καλαμάτας και συναντά καθημερινά χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά του και διευρύνοντας το κοινό του. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τη δυναμική ενός πολιτιστικού θεσμού που δεν περιορίζεται στην τοπική του εμβέλεια, αλλά διεκδικεί σταθερά θέση στον ευρύτερο πολιτιστικό χάρτη της χώρας και της διεθνούς σκηνής.

Τ.Αν.