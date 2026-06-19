Η εικόνα που παρουσιάζει σχεδόν κάθε πρωί η ανατολική παραλία της Καλαμάτας μετά από νυχτερινά αυτοσχέδια beach party προκαλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση στους επαγγελματίες της περιοχής.

Από σκουπίδια σκορπισμένα στην άμμο μέχρι ακαθαρσίες στα αποδυτήρια, όλα συνθέτουν ένα θλιβερό σκηνικό, το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες πριν υποδεχθούν τους λουόμενους.

Η καθαριότητα μιας παραλίας δεν είναι μόνο ζήτημα δημοτικών υπηρεσιών, αλλά πρωτίστως θέμα προσωπικής ευθύνης και σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο.

Όσο το καλοκαίρι προχωρά και τα φαινόμενα αυτά εντείνονται, γίνεται σαφές πως καμία υπηρεσία καθαριότητας δεν μπορεί να προλάβει την έλλειψη παιδείας και στοιχειώδους συνείδησης.

Η διασκέδαση είναι δικαίωμα όλων, όμως δεν μπορεί να αφήνει πίσω της εικόνες εγκατάλειψης και ντροπής για έναν από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους της πόλης.