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Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 19:59

Ξεκίνησαν τα έργα στην Αναγνωσταρά

Γράφτηκε από τον

Ξεκίνησαν τα έργα στην Αναγνωσταρά

Navarino Agora

Και στην οδό Αναγνωσταρά, ξεκινώντας το πολύπαθο έργο ολοκλήρωσης της ανάπλασης σε αυτό τον δρόμο, μπήκε χθες συνεργείο του αναδόχου, που υλοποιεί και ολοκληρώνει τις αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, στις διπλανές οδούς Βαλαωρίτου και Ανδρέα Σκιά.

Ο ανάδοχος είναι ο ίδιος και για το έργο της Αναγνωσταρά. Οι εργασίες ξεκίνησαν με το σκάμμα για την εγκατάσταση του αγωγού ομβρίων, από τη Βαλαωρίτου προ τη Γεωργούλη.
Γ.Σ.

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