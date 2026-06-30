Ξεκίνησαν τα έργα στην Αναγνωσταρά

Και στην οδό Αναγνωσταρά, ξεκινώντας το πολύπαθο έργο ολοκλήρωσης της ανάπλασης σε αυτό τον δρόμο, μπήκε χθες συνεργείο του αναδόχου, που υλοποιεί και ολοκληρώνει τις αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, στις διπλανές οδούς Βαλαωρίτου και Ανδρέα Σκιά.