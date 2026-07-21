Να γίνει πεζόδρομος

Ομως, ο πεζόδρομος δεν έχει υλοποιηθεί και κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται, γιατί ο Δήμος έχει ρίξει χαλίκι και αυτοκίνητα και μηχανάκια κινούνται με ταχύτητα, σηκώνοντας σκόνη και απειλώντας με τροχαίο ατύχημα, ενώ παρκάρουν και δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Ζητούν να υλοποιηθεί ο πεζόδρομος, να διαμορφωθεί με το υλικό που πρέπει και να υπάρξει σήμανση, προκειμένου και να λειτουργήσει. Οι άνθρωποι περιμένουν από τη δημοτική αρχή να δείξει ενδιαφέρον για την Γεωργίου Βιζυηνού και να εφαρμόσει το σχέδιο πόλης.

Γ.Σ.