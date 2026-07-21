Η καλύτερη διαφήμιση για την πόλη

Το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, με τις ανοιχτές παραστάσεις και δράσεις στον δημόσιο χώρο, αποδεικνύει για ακόμη μία χρονιά ότι όταν η τέχνη βγαίνει έξω από τις αίθουσες, αγκαλιάζει την κοινωνία και γίνεται κτήμα όλων.

Ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονομικά περιόδους, η ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική κοινωνική προσφορά, αλλά και την καλύτερη διαφήμιση για την πόλη. Οι γεμάτοι δημόσιοι χώροι και η θερμή ανταπόκριση του κοινού αναδεικνύουν την αξία ενός θεσμού που προσφέρει πολιτισμό, ζωντάνια και εξωστρέφεια. Το γεγονός αυτό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού αξίζει να ενισχυθεί οικονομικά, ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να διευρύνει τις δράσεις του και να προσφέρει υψηλού επιπέδου πολιτιστικές εμπειρίες, προσβάσιμες σε όλους.

Τ.Αν.