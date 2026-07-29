Ζητούμενο το ύψος της χρηματοδότησης...

Η ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού για νέα Προγραμματική Σύμβαση διασφαλίζει τη συνέχιση της κρατικής στήριξης προς το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι το ύψος της χρηματοδότησης, καθώς από αυτό θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό αν το 2027 θα μπορέσει να διατηρηθεί ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του φετινού.

Άλλωστε, η καλλιτεχνική διευθύντρια Τζένη Αργυρίου είχε αναφερθεί, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Φάρις, σε υπέρβαση σε σχέση με το φετινό πρόγραμμα και τους πόρους που είχε στη διάθεσή της, ενώ σε συζητήσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση έχει επανειλημμένα επισημανθεί ότι η εξωστρέφεια και οι συνεργασίες του θεσμού αποτελούν ισχυρό επιχείρημα για τη διεκδίκηση αυξημένης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού.