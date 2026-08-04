Πελοπόννησος: Διαγωνισμός για εκτέλεση υπεραστικών μεταφορών – Προφορές έως 20 Αυγούστου

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε τη δεκαετή σύμβαση παραχώρησης, με εκτιμώμενη αξία 325 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, η οποία μπορεί να φθάσει τα 487,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ εφόσον ασκηθεί το προβλεπόμενο δικαίωμα πενταετούς παράτασης. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 20 Αυγούστου 2026, στις 12 το μεσημέρι, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 3 μ.μ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Η σύμβαση αφορά την αποκλειστική εκτέλεση και εκμετάλλευση των δημόσιων τακτικών υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με το δίκτυο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Αυτό σημαίνει ότι ένας ανάδοχος θα αναλάβει το σύνολο του έργου, δηλαδή τις υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου .Η διακήρυξη, πάντως, δεν αποκλείει τη συμμετοχή των υφιστάμενων ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου. Αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα σε ενώσεις οικονομικών φορέων να υποβάλουν κοινή προσφορά για το σύνολο του έργου, χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της. Έτσι, τα πέντε ΚΤΕΛ της Περιφέρειας θα μπορούσαν, εφόσον το επιλέξουν, να συγκροτήσουν κοινό σχήμα και να διεκδικήσουν από κοινού τη δεκαετή σύμβαση.

Περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά συνοδευόμενων δεμάτων άνω των 10 κιλών και ασυνόδευτων δεμάτων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου, καθώς ο διαγωνισμός δεν έχει χωριστεί σε επιμέρους τμήματα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα χρόνια από την έναρξη του συγκοινωνιακού έργου, με δυνατότητα παράτασης έως πέντε επιπλέον έτη, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως το επιχειρηματικό και λειτουργικό ρίσκο της εκμετάλλευσης. Τα έσοδά του θα προέρχονται από τα εισιτήρια, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τις κοινωνικές πολιτικές μειωμένων ή δωρεάν μετακινήσεων και τα διαφημιστικά έσοδα, χωρίς κρατική χρηματοδότηση ή εγγύηση για την απόσβεση της επένδυσης.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Τη διαδικασία διενεργεί η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Growthfund) για λογαριασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο διαγωνισμός για την Πελοπόννησο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανάθεσης των δημόσιων τακτικών οδικών μεταφορών σε όλη τη χώρα. Συνολικά έχουν προκηρυχθεί 11 διεθνείς διαγωνισμοί, συνολικού προϋπολογισμού 3,45 δισ. ευρώ, για ισάριθμες Περιφέρειες, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. Με προϋπολογισμό 325 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος κατατάσσεται στην έκτη θέση μεταξύ των Περιφερειών ως προς το ύψος της σύμβασης, πίσω από την Κρήτη (490,5 εκατ. ευρώ), τη Θεσσαλία (449 εκατ. ευρώ), τη Δυτική Ελλάδα (435 εκατ. ευρώ), την Κεντρική Μακεδονία (413 εκατ. ευρώ) και την Ανατολική Μακεδονία - Θράκη (383,5 εκατ. ευρώ). Οι προθεσμίες υποβολής προσφορών για τους 11 διαγωνισμούς ολοκληρώνονται από τις 19 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, με την Πελοπόννησο να συγκαταλέγεται στις πρώτες Περιφέρειες όπου θα ανοίξει η διαδικασία, καθώς οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις 20 Αυγούστου

Θ.Λ.