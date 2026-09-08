Σκουριασμένα σίδερα ήταν παρατημένα το Σαββατοκύριακο σε τμήμα της Ναυαρίνου, προκαλώντας την εύλογη παρατήρηση αναγνώστη μας.

Η παραλιακή εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντική επισκεψιμότητα στις αρχές του φθινοπώρου, γι’ αυτό και εικόνες προχειρότητας καλό είναι να αποφεύγονται και τέτοιες εκκρεμότητες να αποκαθίστανται άμεσα.

Τ.Αν.