Η παραλιακή εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντική επισκεψιμότητα στις αρχές του φθινοπώρου, γι’ αυτό και εικόνες προχειρότητας καλό είναι να αποφεύγονται και τέτοιες εκκρεμότητες να αποκαθίστανται άμεσα.
Τ.Αν.
Σκουριασμένα σίδερα ήταν παρατημένα το Σαββατοκύριακο σε τμήμα της Ναυαρίνου, προκαλώντας την εύλογη παρατήρηση αναγνώστη μας.
Η παραλιακή εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντική επισκεψιμότητα στις αρχές του φθινοπώρου, γι’ αυτό και εικόνες προχειρότητας καλό είναι να αποφεύγονται και τέτοιες εκκρεμότητες να αποκαθίστανται άμεσα.
Τ.Αν.