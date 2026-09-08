eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2026 10:40

Εικόνες προχειρότητας

Γράφτηκε από τον

Εικόνες προχειρότητας

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Σκουριασμένα σίδερα ήταν παρατημένα το Σαββατοκύριακο σε τμήμα της Ναυαρίνου, προκαλώντας την εύλογη παρατήρηση αναγνώστη μας.

Η παραλιακή εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντική επισκεψιμότητα στις αρχές του φθινοπώρου, γι’ αυτό και εικόνες προχειρότητας καλό είναι να αποφεύγονται και τέτοιες εκκρεμότητες να αποκαθίστανται άμεσα.

 

Τ.Αν.

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