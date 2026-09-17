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Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026 17:30

Σακούλες έξω από τους κάδους

Γράφτηκε από τον

Σακούλες έξω από τους κάδους

Navarino Agora

Παρότι οι κάδοι στη νησίδα της 23ης Μαρτίου είναι συνήθως άδειοι τις πρωινές ώρες, κάποιοι επιμένουν να αφήνουν τις σακούλες απορριμμάτων έξω από αυτούς.

Πρόκειται για μια εικόνα που συναντάται και σε άλλα σημεία της Καλαμάτας και επιβαρύνει χωρίς λόγο την καθαριότητα και την εικόνα της πόλης. Όταν ο κάδος είναι άδειος, δύσκολα δικαιολογείται η σακούλα στο πεζοδρόμιο.

Τ.Αν.

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