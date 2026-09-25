Για ένα ακόμη καλοκαίρι, σε σημεία της Aνατολικής Παραλίας παρατηρήθηκαν λουόμενοι να δένουν τον εξοπλισμό τους πάνω σε δέντρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τμήμα στο ύψος της Αλ. Υψηλάντου.

Πέρα από την αντιαισθητική εικόνα που δημιουργείται, πρόκειται για μια πρακτική που αλλοιώνει την εικόνα του κοινόχρηστου χώρου και προκαλεί εύλογη ενόχληση σε όσους επιθυμούν να απολαύσουν το σημείο χωρίς τέτοιου είδους παρεμβάσεις.