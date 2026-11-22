Στη φυσική της θέση, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τοποθετήθηκε και φέτος η φάτνη στην κεντρική πλατεία, μια εικόνα που πολλοί θεωρούσαν αυτονόητη, αλλά για χρόνια έλειπε.

Η αλλαγή που ξεκίνησε πέρυσι ήρθε ως διόρθωση μιας επιλογής που είχε προκαλέσει απορίες και αρνητικά σχόλια.

Εδώ και πολλά χρόνια, η φάτνη βρισκόταν στις καμάρες του Πνευματικού Κέντρου, μακριά από τον πυρήνα του εορταστικού στολισμού και σχεδόν απομονωμένη από το κεντρικό δέντρο.

Κάτοικοι και επισκέπτες είχαν επανειλημμένα επισημάνει ότι στις περισσότερες πόλεις η φάτνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του χριστουγεννιάτικου σκηνικού, τοποθετημένη παραδοσιακά κάτω ή δίπλα από το δέντρο, επικρατώντας τελικά η λογική.

Τ.Αν.