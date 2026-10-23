Οι βολεμένοι του Μοριά αδιαφορούν για τη φτώχεια

Η Πελοπόννησος έχει το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και η Κρήτη το χαμηλότερο. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 ο δείκτης στην Πελοπόννησο έφτασε στο 38,1%, έναντι 18,2% στην Κρήτη.

Η διαφορά αποτελεί κόλαφο για τις αναπτυξιακές πολιτικές, αλλά και για τους βολεμένους του Μοριά, που αντιμετωπίζουν τον τουρισμό ως απειλή για την καλοκαιρινή τους ησυχία. Η σύγκριση των δύο οικονομιών είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 οι επιχειρήσεις της Κρήτης παρήγαγαν προστιθέμενη αξία 5,03 δισ. ευρώ, έναντι 2,18 δισ. ευρώ της Πελοποννήσου. Στα καταλύματα και την εστίαση, η Κρήτη παρήγαγε 1,68 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 237 εκατ. ευρώ της Πελοποννήσου. Η προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο στον κλάδο έφτασε αντίστοιχα τα 20.788 και 7.108 ευρώ.

Η διαφορά συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την τουριστική κίνηση. Το 2025 η Κρήτη κατέγραψε 6,5 εκατομμύρια αφίξεις και 35,15 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα καταλύματα της σχετικής έρευνας, έναντι 2,16 εκατομμυρίων αφίξεων και 5,97 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων στην Πελοπόννησο. Σχεδόν εξαπλάσιες διανυκτερεύσεις, που τροφοδοτούν το εμπόριο, τις μεταφορές, την εστίαση και εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις.

Κάθε επιπλέον επισκέπτης δημιουργεί ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και ενισχύει την τοπική αγορά. Από τον αγρότη που διαθέτει τα προϊόντα του μέχρι τον μικροεπαγγελματία που αυξάνει τον τζίρο του, η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα σε ολόκληρη την κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρωτογενή τομέα οι διαφορές είναι περιορισμένες. Το 2022 η προστιθέμενη αξία της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας ήταν 940 εκατ. ευρώ στην Πελοπόννησο και 867 εκατ. ευρώ στην Κρήτη. Αντίθετα, στην Πελοπόννησο η μεταποίηση παράγει το 31,3% της επιχειρηματικής προστιθέμενης αξίας. Μεγάλο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής συνδέεται με δραστηριότητες όπως τα διυλιστήρια της Motor Oil, των οποίων τα κέρδη δεν διαχέονται υποχρεωτικά στην τοπική οικονομία όπως οι δαπάνες των επισκεπτών.

Οι βολεμένοι του Μοριά, πάντως, σιωπούν για την εξάρτηση από το πετρέλαιο. Αντιθέτως, πολεμούν τον τουρισμό, αρνούμενοι να ξεβολευτούν τριάντα ημέρες το καλοκαίρι. Προτιμούν την ησυχία τους από την ανάπτυξη, αδιαφορώντας για τη φτώχεια που διαιωνίζεται. Και αυτή την αντίφαση ελάχιστοι τολμούν να αναδείξουν.

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