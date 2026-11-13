Η νομική ασάφεια ως θεμέλιο της διαφθοράς

Η ασάφεια των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων αποτελεί το καλύτερο λίπασμα για την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς.

Από την πολεοδομία και τη φορολογία μέχρι τη χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων, οι ασαφείς διατάξεις επιτρέπουν σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να ερμηνεύουν τους κανόνες κατά το δοκούν, εξυπηρετώντας ημετέρους και τιμωρώντας ανεπιθύμητους. Πάνω σε αυτή την ασάφεια οικοδομήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα εξαρτήσεων, καθώς ο πολίτης χρειάζεται συχνά κάποιον μεσολαβητή για να ασκήσει ακόμη και τα αυτονόητα δικαιώματά του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πολεοδομική ασάφεια στη Δυτική Μάνη αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου. Στην πραγματικότητα, κανένας στην Ελλάδα δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πού, πότε και για πόσο ακόμη θα επιτρέπεται η κατασκευή κατοικιών. Ιδιοκτήτες οικοπέδων και επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με διαρκώς μεταβαλλόμενες διατάξεις, αντικρουόμενες ερμηνείες και διοικητικές αποφάσεις που ανατρέπουν τον προγραμματισμό τους. Έτσι, η αξιοποίηση μιας περιουσίας μετατρέπεται σε περιπέτεια με άγνωστη κατάληξη.

Εξίσου δαιδαλώδες είναι το φορολογικό και γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν ότι η απαρέγκλιτη τήρηση κάθε νόμου, εγκυκλίου και διοικητικής απαίτησης μπορεί να οδηγήσει μια μικρή επιχείρηση σε λουκέτο από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Το μεγαλύτερο παράδοξο είναι ότι, για να εφαρμόσεις όλους αυτούς τους κανόνες, πρέπει προηγουμένως να τους γνωρίζεις. Κάτι πρακτικά αδύνατο, αφού νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αλλάζουν όχι μόνο κάθε φορά που αλλάζει υπουργός, αλλά σχεδόν κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός.

Η πολυνομία και η ασάφεια συντηρούν τη γραφειοκρατία, ενισχύουν την αυθαιρεσία και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό είναι απολύτως αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός λιτού, σαφούς και σταθερού για μεγάλο χρονικό ορίζοντα πλαισίου, που θα εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους. Ώστε να γνωρίζει κάθε πολίτης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, χωρίς να χρειάζεται διδακτορικό για να διαπιστώσει αν μπορεί να χτίσει στο οικόπεδό του ή τι ακριβώς ισχύει για τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής.

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