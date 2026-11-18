Αναρωτήθηκε γιατί δεν συζητήθηκε ουσιαστικά η πρόταση μεταφοράς των Υπηρεσιών Δόμησης στο Κτηματολόγιο, επισημαίνοντας ότι περίπου 100 δήμοι δεν διαθέτουν δική τους Πολεοδομία. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με την περσινή καταγραφή, 147 από τους 332 δήμους της χώρας, δηλαδή το 44,3%, δεν διαθέτουν δική τους Υπηρεσία Δόμησης. Σχεδόν οι μισοί δήμοι εξαρτώνται επομένως από υπηρεσίες άλλων δήμων για μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ ανακύπτει ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας. Οι πολίτες εκλέγουν τη δημοτική τους αρχή για να διοικεί τον τόπο τους, αλλά κρίσιμες πολεοδομικές αποφάσεις λαμβάνονται από υπηρεσίες άλλων δήμων, των οποίων οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν λογοδοτούν στους ίδιους ψηφοφόρους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Δυτικής Μάνης, που εξυπηρετείται από την Πολεοδομία Καλαμάτας. Ο δήμαρχος Καλαμάτας έχει την πολιτική ευθύνη της υπηρεσίας, αλλά λογοδοτεί στους δημότες της Καλαμάτας και όχι στους κατοίκους της Δυτικής Μάνης. Αντίστοιχα, ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης καλείται να απολογηθεί στους δημότες του για ζητήματα στα οποία δεν έχει ουσιαστική διοικητική αρμοδιότητα. Αυτή η θεσμική στρέβλωση υπονομεύει την ίδια την έννοια της αυτοδιοίκησης. Η ευθύνη διαχέεται, η λογοδοσία αποδυναμώνεται και οι πολίτες δυσκολεύονται να γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τις αποφάσεις και τις καθυστερήσεις.

Η ορθολογική λύση θα ήταν η δημιουργία μιας ενιαίας, πλήρως στελεχωμένης Υπηρεσίας Δόμησης ανά περιφερειακή ενότητα, υπό την ευθύνη της αιρετής Περιφέρειας. Έτσι θα υπήρχε σαφής διοικητική και πολιτική ευθύνη, επαρκής στελέχωση και ενιαίος τρόπος εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας. Δυστυχώς, η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ εξακολουθούν να αναλώνονται σε άλλες διεκδικήσεις, αφήνοντας στο περιθώριο ένα θεμελιώδες ζήτημα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης.

Και όσο η αρμοδιότητα παραμένει αποσυνδεδεμένη από την πολιτική λογοδοσία, η αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να ζητά περισσότερες εξουσίες χωρίς να έχει λύσει το πρόβλημα της ευθύνης.

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