Ισραήλ: Εγκρίθηκε η επιστράτευση 60.000 εφέδρων για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα (βίντεο)

Ο υπουργός Άμυνας, του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, ενέκρινε το σχέδιο του στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και ζήτησε την επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την υλοποίησή του, επιβεβαίωσε το Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς φέρεται να δέχτηκε την πρόταση των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση των ομήρων σε δυο στάδια., με αντάλλαγμα το Ισραήλ να αφεθούν ελεύθεροι 150 Παλαιστιίνιοι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ συμφωνεί με το σχέδιο της Χαμάς και καλεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου «να προχωρήσει».

Ακροδεξιοί υπουργοί, ιδίως ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποίησαν από την πλευρά τους τον κ. Νετανιάχου να μην «συνθηκολογήσει» με τη Χαμάς, κρίνοντας πως «δεν έχει εντολή να κλείσει επιμέρους συμφωνία».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας.

«Πολύ θετική» χαρακτήρισε την απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ τονίζοντας ότι η πρόταση αναπαράγει «σχεδόν καθ’ ολοκληρία» αμερικανική πρόταση που είχε αποδεχτεί το Ισραήλ. Ωστόσο, η διπλωματία του εμιράτου επιφυλάχθηκε να μιλήσει περί «επιτυχίας».

Το κείμενο βασίζεται σε προηγούμενη πρόταση, του αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, που προέβλεπε πως θα αφεθούν ελεύθεροι 10 όμηροι εν ζωή και θα επιστραφούν 18 σοροί ομήρων με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος, σύμφωνα με την ισραηλινή κρατική ραδιοφωνία Kan.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά την επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ertnews.gr