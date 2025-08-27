Ο Τραμπ και οι νέες προβοκάτσιες εντός των ΗΠΑ

Ακατανόητες, απερίσκεπτες αλλά όχι μη αναμενόμενες ενέργειες από τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Μετά το αστείο όσο και τραγικό Show με τον δικτάτορα Πούτιν, μετά τις αλλοπρόσαλλες και κωμικές εμφανίσεις με καπέλα διαφήμισης του εαυτού του πράγμα που έχει καταντήσει την πολιτική υπόθεση κωμωδία και έχει ήδη εξοργίσει τους Αμερικάνους ή τους έχουν οδηγήσει σε συμπεριφορές αγανάκτησης, σειρά τώρα έχει μια άλλα πρωτοβουλία του, που πέρα από τον γέλωτα προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις μιας και πρόκειται για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως η εγκληματικότητα.

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν πάρθηκε η απόφαση για εξοπλισμό της Εθνοφρουράς, και την αποστολή της σε Πολιτείες για δήθεν καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Η κατάσταση λοιπόν έχει ξεφύγει αν μη τι άλλο και όλοι συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε σε εποχές όπου οι ηγέτες και δη των ΗΠΑ, της Ρωσίας ή της Κίνας παίζουν με την ανοχή των πολιτών ανά τον κόσμο.

Η Κίνα στοχεύει την Ταιβάν εκβιάζοντας παράλληλα την Ευρώπη σε οικονομικό επίπεδο, ο Πούτιν συνεχίζει να δολοφονεί αθώους πολίτες ατιμώρητος καθώς έχει υποστεί εδώ και 3,5 χρόνια συντριπτική ήττα στο στρατιωτικό πεδίο από τους γενναίους και συσπειρωμένους Ουκρανούς, και ο Τραμπ εποφθαλμιά την Γροιλανδία.

Ο τελευταίος λοιπόν ηγέτης της οπερέτας προβαίνει σε πράξεις που προκαλούν την όποια εναπομείνασα δημοκρατία στις ΗΠΑ και τον κόσμο.

Οι δε Αμερικανοί πολίτες δείχνουν πλέον να τελούν υπό σύγχυση. Ας δούμε τις τελευταίες ενέργειες του σε κάθε περίπτωση αναμενόμενου προέδρου των ΗΠΑ.

Oπλισμένη πλέον η η εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον: Η χρήση όπλων επιτρέπεται «αποκλειστικά ως αντίδραση σε άμεση απειλή»

Σύμφωνα με ομόφωνες και πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών ΜΜΕ, οι εθνοφρουροί που έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ στην Ουάσιγκτον είναι οπλισμένοι.

Από το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα), οι στρατιώτες φέρουν πυροβόλα όπλα, όπως αναφέρουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανακοίνωση της Εθνοφρουράς και αυτόπτες μάρτυρες.

Έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα όπλα «ως έσχατο μέσο και αποκλειστικά ως αντίδραση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Φρουράς, όπως αναφέρουν από κοινού οι εφημερίδες «Washington Post» και «New York Times».

Σε δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας σε σταθμό του μετρό, στο σιδηροδρομικό σταθμό Union Station και στο Μνημείο του Ουάσινγκτον, δεν παρατηρήθηκαν στρατιώτες με όπλα.

Σύμφωνα με την «Washington Post», συνολικά 2.200 μέλη της Εθνικής Φρουράς βρίσκονται σε υπηρεσία στην Ουάσινγκτον. Τα μέλη της Εθνικής Φρουράς, τα οποία αρχικά ήταν άοπλα, είχαν σταλεί στην πρωτεύουσα πριν από δύο εβδομάδες, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω εγκληματικότητας στην περιοχή από τον Τραμπ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε εγκρίνει την οπλοφορία των στρατευμάτων την περασμένη εβδομάδα για περαιτέρω αποστολές στο Σικάγο και τη Βαλτιμόρη

Σφοδρή κριτική από τους Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι πιθανόν θα επεκτείνει τη δράση του κατά της εγκληματικότητας στο Σικάγο και την Κυριακή άφησε να εννοηθεί ότι θα αποσταλεί στρατός και στη Βαλτιμόρη.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, απέρριψε αμέσως την πρόταση.

«Δεν υπάρχει καμία βάση και καμία εξουσία για τον Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθήσει να στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στην πόλη του Σικάγο», δήλωσε ο Τζέφρις στο CNN.

Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προσπαθεί να προκαλέσει κρίση. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, J.B. Pritzker, δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί μια τέτοια επέμβαση.

Η περιγραφή του Τραμπ για κύμα εγκληματικότητας στις πόλεις που κυβερνούν οι Δημοκρατικοί έρχεται σε αντίθεση με τα επίσημα στοιχεία.

Αν και ο Ρεπουμπλικανός παρουσιάζει την πρωτεύουσα ως πληγείσα από την εγκληματικότητα, τα στοιχεία δείχνουν μείωση.

Ο δήμαρχος του Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον, επισήμανε ότι ο δείκτης δολοφονιών στην πόλη του μειώθηκε κατά περισσότερο από 30% και ο αριθμός των πυροβολισμών κατά σχεδόν 40% το περασμένο έτος. Η εγκληματικότητα μειώνεται και στο Μπάλτιμορ.

Στο Σικάγο και στο Μπάλτιμορ, ο Τραμπ έχει πολύ λιγότερη εξουσία από ό,τι στην ομοσπονδιακή περιφέρεια της Ουάσιγκτον, όπου ασκεί μεγαλύτερη επιρροή ως πρόεδρος.

Ωστόσο, θα μπορούσε να επικαλεστεί έναν ομοσπονδιακό νόμο ως νομική βάση για την επέμβαση. Η διάταξη αυτή, γνωστή ως Τμήμα 12406, επιτρέπει στον πρόεδρο να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά για να αποκρούσει εισβολή, να καταστείλει εξέγερση ή να επιβάλει την τήρηση των νόμων.

Ο Τραμπ είχε ήδη επικαλεστεί αυτόν τον κανονισμό στις αρχές του έτους, όταν έστειλε την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, παρά τη βούληση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό για ποιο λόγο ο αμερικανός πρόεδρος πράττει όπως πράττει. Οι ενέργειές του δεν συνάδουν με τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την υποτιθέμνη αύξηση της εγκληματικότητας στις εν λόγω περιοχές και πως μάλλον το θέμα είναι πολιτικό. Ο Ντ΄ναλντ Τραμπ δεν θα σταματήσει εδώ. Καθημερινά έχει να προσφέρει και μια έκπληξη.

Για τους γνωρίζοντες, όλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα χείριστης μορφής. Για όλους αυτούς που τον υποστηρίζουν άλλοτε αποτελεί αντίφαση σύμφωνα με όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικά και άλλοτε λειτουργεί ως πόλος έλξης προς τον συντηρητικό και ακροδεξιό χώρο.

Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση Τραμπ θα πρέπει να προβληματίσει όσους διαμορφώνουν την πολιτική σκακιέρα. Παρουσιάζοντας το προφίλ τέτοιων προέδρων που διεκδικούν την ψήφο.